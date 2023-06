Juve, l'agente di Chiesa: "Smentisco richiesta di 8 milioni per prolungare"

MERCATO JUVE

Fali Ramadani fa un comunicato per smentire le cifre che circolano

Federico Chiesa e la Juve si ritrovano di fronte a un bivio: andare avanti insieme oppure separarsi. Nel primo caso occorre rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 e a tal proposito l'agente del calciatore, Fali Ramadani, smentisce con una nota le cifre che sono uscite sui media (7 milioni a stagione più uno di bonus). "In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC" si legge nel comunicato.

La scintilla con Allegri non è mai scattata anche per via dei tanti infortuni, e il fatto che la Juve l'anno prossimo non giocherà la Champions per lui sarebbe come perdere un altro anno nel momento decisivo della sua carriera. Entrambi le parti stanno ragionando sul da farsi e in casa bianconera hanno intanto fissato il prezzo: pagato 40 milioni al riscatto dopo i primi 10 di prestito e con altri 10 di possibili bonus, Chiesa non partirà per cifre inferiori ai 60 milioni di euro.

La Juventus ha bisogno di vendere per far quadrare i conti dopo una stagione davvero complicata e Chiesa insieme a Vlahovic sono i due gioielli più luccicanti della vetrina bianconera. In Premier League, Liverpool e Newcastle non hanno nascosto un certo gradimento per il calciatore: i Reds hanno dalla loro il blasone, i Magpies possono offrirgli il palcoscenico della Champions League. L'estate è appena cominciata, Chiesa sta trascorrendo le vacanze per ripartire alla grande. Dove e con chi lo sapremo solo nelle prossime settimane.

