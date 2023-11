Milan, a gennaio nuovo tentativo per David

MANOVRE ROSSONERE

L'attaccante canadese piace ai rossoneri, che sperano di strapparlo a Lille puntando sul contratto in scadenza nel 2025

© Getty Images Il Milan deve trovare in tempi brevi un attaccante di livello da affiancare a Giroud. Lo si sapeva già in estate, lo hanno confermato le prime partite di questa stagione. Così, a gennaio, si faranno diversi tentativi e uno di questi riguarda Jonathan David. Il centravanti del Lille sembra essere il nome in cima alla lista rossonera, nonostante il costo del suo cartellino non sia dei più abbordabili. La giovane età, però, lo rende un obiettivo per il quale vale fare qualche sacrificio. Oltretutto il fatto di avere il contratto in scadenza nel 2025 favorisce la trattativa.

Vedi anche Milan Bennacer: "Mai all'Inter, non ho capito la scelta di Calhanoglu" Il Lille, infatti, vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero e per questo ha fatto scendere le sue pretese da 60 milioni di euro a 40 nel giro di pochi mesi. Cifra che potrebbe essere ancora ritoccata con il passare delle settimane. Al momento il club francese non sembra intenzionato a concedere altri sconti, ma il tempo gioca a favore del Milan.

Sta di fatto che il 23enne canadese sarebbe il profilo giusto e non solo per i 24 gol segnati la scorsa stagione, risultando secondo solo a Mbappé nella classifica marcatori. David piaceva, e forse piace, anche alla Juve, tanto che in estate Weah, da poco suo ex compagno di squadra, lo aveva invitato a trasferirsi a Torino quando si parlava di una possibile cessione di Vlahovic.