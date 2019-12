Mercato Juventus: scambio Paredes-Emre Can col Psg

ASSE TORINO-PARIGI

La settimana del Natale non ha fermato i contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain per chiudere un'operazione di mercato studiata diverse settimane prima. A pochi giorni dalla riapertura dei mercato, il puzzle che potrebbe portare Emre Can a Parigi e Leandro Paredes a Torino è a un passo dall'essere completato. I due centrocampisti sono scontenti nelle rispettive squadre e lo scambio gioverebbe a tutti. La Juve aspetta la proposta ufficiale.

Entrambi classe 1994, data la situazione particolare uno scambio accontenterebbe praticamente tutte le figure in ballo e sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello economico. Emre Can piace da tanto al Psg che provò a prenderlo a parametro zero dal Liverpool prima e la scorsa estate dalla Juventus poi, incassando diversi "no" dal centrocampista tedesco ma prima che lo stesso scoprisse l'esclusione dalla lista Champions voluta da Sarri. Dall'altra parte il regista argentino avrebbe le caratteristiche per giocarsi il posto nel reparto centrale del campo del tecnico bianconero, lasciando Parigi dove non ha mai trovato la sua giusta collocazione.

Restano i dettagli, fondamentali in questo caso perché nessuno, ovviamente, vuole perderci. Paredes è costato 47 milioni di euro al Psg lo scorso gennaio, ma anche la Juventus non vorrebbe svendere Emre Can nonostante la situazione in rosa, consapevole di avere in squadra un giocatore integro, giovane e di livello internazionale che piace a Tuchel più dell'argentino. Ecco perché alla Continassa si aspettano un'offerta ufficiale dal Psg, considerando gli ottimi rapporti tra Leonardo e Paratici, per poi lavorare a chiudere la trattativa.