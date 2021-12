Mercato Juventus: salgono le quotazioni di Scamacca a gennaio

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri stanno cercando rinforzi nel reparto offensivo. Il centravanti del Sassuolo è un profilo caldo

La Juventus cerca rinforzi in attacco già per gennaio. La prova anonima di Kaio Jorge a Venezia ha convinto ulteriormente la società bianconera a guardarsi intorno per allargare la rosa di scelte offensive a Massimiliano Allegri e in tal senso le quotazioni di Gianluca Scamacca sono in netto rialzo. Il classe 1999 punta alla Nazionale di Mancini e dopo aver trovato continuità con il Sassuolo vorrebbe continuare a giocare. Ma a una big non direbbe no.

Dopo Inter, per il prossimo anno, e Milan, per un vice-Ibra giovane, anche la Juventus si è iscritta alle pretendenti di Scamacca. Nelle ultime settimane sono arrivati gol con continuità e la sensazione di una maturazione continua che anche Roberto Mancini, lato Nazionale, attende con ansia.

L'obiettivo di Scamacca è quello di trovare spazio con continuità e in questo senso la permanenza al Sassuolo sarebbe la più indicata. A 22 anni però difficilmente potrebbe rifiutare la chiamata di una big del calcio italiano e proprio su questo la Juventus vorrebbe puntare per convincerlo alla nuova avventura. In ogni caso quello dell'attaccante neroverde è un profilo che i bianconeri stanno valutando anche per giugno.

Anche diversi club di Premier League e la Fiorentina, in caso di partenza immediata di Vlahovic, sono sul giocatore e la valutazione fatta dal Sassuolo ogni settimana che passa aumenta.

Sempre in chiave futura, la Juventus è vicina al difensore del Frosinone Federico Gatti. Classe 1998 e con un fisico importante da 190cm di altezza, Gatti sarebbe acquistato dai bianconeri per poi essere girato in prestito.