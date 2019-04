Mercato Juventus: preso Wesley dal Flamengo con la regia di Raiola

11/04/2019

Colpo di mercato in prospettiva per la Juventus : preso il terzino classe 2000 Wesley dal Flamengo . Una sorta di ufficialità l'ha data lo stesso giocatore che su Instagram ha posato da Torino coi colori bianconeri dicendosi pronto a "una nuova storia". Un affare portato avanti con la regia di Raiola che ha permesso alla Juventus di inserirsi nella battaglia tra l'entourage del giocatore - che non gioca da maggio - e il Flamengo, prendendolo a zero.

Alla fine l'ha spuntata la Juventus grazie agli ottimi rapporti con Mino Raiola e alla volontà di fare il colpo in prospettiva del ds Paratici. Wesley è cresciuto nel Flamengo e due stagioni fa si è laureato campione del Sudamericano Sub17 con il Brasile. In patria è soprannominato "Gasolina" per via della sua velocità e anche se dal punto di vista fisico paga qualcosa, sul lato tecnico è molto dotato e in fase di spinta da il suo meglio. Classe 2000 come Kean, un altro assistito di Raiola, ha il tempo dalla sua per migliorare le proprie doti.



La Juventus lo ha strappato a parametro zero al Flamengo, anticipando la concorrenza di diverse squadre tra Olanda e Spagna che avevano approcciato l'entourage del giocatore. Proprio i rapporti tra Raiola e coloro che curano gli interessi di Wesley hanno fatto la differenza permettendo ai bianconeri di approfittare della tensione tra le parti in Brasile. A fine 2017 infatti il "Mengao" provò a far rinnovare il contratto a Wesley, ma il dialogo non ha portato a risultati fino allo scontro che ha portato l'esterno fuori squadra da maggio 2018.