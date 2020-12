Mercato Juventus: Ozil e Llorente nomi caldi per Pirlo

MANOVRE BIANCONERE

La prima parte di avventura in panchina di Andrea Pirlo con la Juventus è stata un susseguirsi di emozioni. Non dominante come in passato, come facilmente ipotizzabile per diversi motivi, ma discontinua alternando partite entusiasmanti, come al Camp Nou o a Parma, a prestazioni deludenti, come contro Crotone, Benevento e Fiorentina. La Juventus è in costruzione e sul mercato di gennaio la società dovrà lavorare per limare i difetti mostrati dal campo, primo su tutti l'assenza di un'alternativa di peso per l'attacco per far rifiatare Morata.

In questo senso la dirigenza bianconera si starebbe muovendo con decisione per portare alla Continassa il prima possibile una pedina in più agli ordini di Pirlo, pieno di esterni d'attacco e giocatori che amano partire da lontano, ma privo di un centravanti in grado di riempire l'area di rigore e di far riposare l'ottimo Morata. Uno dei nomi più caldi - secondo Tuttosport - sarebbe un Leone di ritorno, Fernando Llorente decisamente ai margini del Napoli. Non sarà una trattativa semplice come potrebbe sembrare dopo gli ultimi screzi fuori dal campo tra le due società, ma anche in vista dell'imminente Supercoppa proprio tra Juventus e Napoli. Se l'affare si farà, ci vorrà qualche settimana per vedere lo spagnolo di nuovo a Torino.

Paratici però starebbe studiando anche un colpo di qualità in cerca di riscatto, una scommessa per cui spendere poco rischiando di ritrovare un giocatore di qualità: Mesut Ozil. Come tipo di giocatore non è certo quello che manca a Pirlo per caratteristiche, ma il tedesco è fuori dal progetto Arsenal e non è mai sceso in campo in questa stagione, con un contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe liberarsi senza troppi problemi dai Gunners, che a loro volta si libererebbero in anticipo di un ingaggio pesante. Ozil e Cristiano Ronaldo hanno già giocato insieme e, con le cifre giuste, potrebbe rivelarsi un grande colpo per la Juventus in termini di qualità ed esperienza internazionale.