Mercato Juventus: niente accordo col Sassuolo, Locatelli ancora distante. Aouar sullo sfondo

LUNGA TRATTATIVA

La società neroverde vuole almeno l'obbligo di riscatto. Nuovo incontro tra le parti in settimana

L'obiettivo numero uno per il mercato della Juventus è Manuel Locatelli. Niente di segreto, le parti sono al lavoro per trovare un accordo e accontentare anche il giocatore che all'offerta dell'Arsenal preferirebbe quella dei bianconeri. Le stesse parti però sono ancora molto distanti e nonostante i continui incontri non si sono avvicinate. L'offerta della Juve è articolata: due anni di prestito da 5 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 30 milioni più sette di bonus. Per il Sassuolo è un no.

L'ottimismo rimane in casa bianconera proprio per la volontà del giocatore, ma il Sassuolo è fermo nella propria posizione di accettare un prestito solamente inserendo l'obbligo di riscatto. Per questo motivo, pur registrando una nuova riunione tra Carnevali e Cherubini già nei prossimi giorni, l'accordo alla fine potrebbe trovarsi a metà strada con un esborso maggiore da parte della Juve, ma dilazionato in più anni.

Il Sassuolo nel frattempo lascia aperta ogni porta e non solo all'Arsenal che al giocatore prometterebbe un contratto da 3 milioni di euro all'anno. Proprio l'eventuale inserimento di altre società facoltose potrebbe essere un ostacolo tra la Juventus e Locatelli e anche per questo, secondo il portale francese le10sport, la Juventus non ha mollato del tutto la pista Aouar del Lione.