Mercato Juventus, ipotesi di scambio con la Roma: Bernardeschi per Dzeko

MERCATO

La vittoria sullo Spezia ha rafforzato la posizione di Fonseca e indebolito quella di Dzeko, che sembra sempre più lontano dalla Roma. L'attaccante bosniaco ha rotto con l'allenatore portoghese e cerca una nuova squadra, la Juventus potrebbe essere quella giusta. Un affare che poteva compiersi la scorsa estate e che potrebbe tornare d'attualità in questa ultima settimana di calciomercato invernale se andasse in porto lo scambio con Bernardeschi.

Entrambi i giocatori per un motivo o per un altro sono sacrificabili dai rispettivi allenatori ma, lasciando da parte le motivazioni tattiche, bisogna innanzitutto considerare quelle economiche, soprattutto in un momento come questo. Ne è un esempio la voce che accostava Dzeko all'Inter, con Eriksen alla Roma: Suning vorrebbe abbassare il monte ingaggi e invece uno scambio del genere lascerebbe i costi intatti, per questo è un'ipotesi più che difficile.

Tra giallorossi e bianconeri si ragiona su uno scambio, i contratti dei due sono in scadenza 2022 ma lo stipendio fa la differenza: Dzeko, 35 anni a marzo, guadagna 7,5 milioni all'anno contro i 4 di Bernardeschi, 27 anni tra meno di un mese. I ragionamenti sull prestito, su eventuale diritto o obbligo di riscatto non sono ancora entrati nella discussione perché in casa bianconera si attende ancora l'ok dell'esterno offensivo: se arriverà il sì al trasferimento, gli ultimi sette giorni di mercato saranno utili a cercare di trovare la quadra per far concretizzare l'affare.