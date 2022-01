Mercato Juventus, il Barcellona non molla Morata: offerto Depay

ATTESI SVILUPPI

Dalla Spagna, i blaugrana pronti a uno sforzo sostenibile per regalare la punta a Xavi. L'olandese nell'operazione

Il Barcellona ha deciso: avanti tutta su Morata. Il club catalano dopo la recente delusione in Supercoppa di Spagna con l'eliminazione per mano del Real Madrid, vuole regalare al tecnico Xavi la punta richiesta e il profilo individuato è quello di Alvaro Morata della Juventus. Nonostante le parole di chiusura di Allegri, lo spagnolo non è incedibile, ma l'affare - se si farà - potrà essere sbloccato solo più avanti. L'apertura del giocatore c'è.

Secondo il quotidiano Sport, l'interesse di Xavi lusingherebbe Morata che in linea di massima - senza perciò andare a scontrarsi con la Juventus - avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento al Camp Nou. L'unica apertura che manca è dunque quella bianconera in una operazione fattibile, ma non in tempi brevi.

Il grave infortunio di Chiesa ha complicato i piani offensivi bianconeri e l'offerta del Barcellona di inserire Memphis Depay nell'operazione, non convince pienamente la dirigenza.