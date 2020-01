Mercato Juventus, Han raggiunge Mandzukic in Qatar

AL-DUHAIL

La Juventus continua ad essere attiva in questa sessione di mercato invernale, sia sul fronte entrate che sul fronte uscite. Preso Kulusevski dall'Atalanta (ma arriverà in estate) e ceduto Mandzukic all'Al-Duhail, i bianconeri fanno un altro affare con la squadra qatariota: vicina la cessione di Kwang-song Han, attaccante nordcoreano che giocava con l'Under23. Prima però la Juve dovrà riscattarlo dal Cagliari, da cui è arrivato in prestito, per 3,5 milioni di euro.

Han è stato il primo calciatore nordcoreano a giocare (e segnare, nel 2017 con la maglia del Cagliari contro il Torino) in Serie A ma in bianconero non è andato oltre una convocazione contro il Lecce lo scorso ottobre, dopo 17 partite senza gol in Serie C con la maglia dell'U23 juventina proverà a trovare fortuna in Qatar dove ritroverà Mandzukic. L'attaccante classe 1998 ha già sostenuto le visite mediche con la nuova squadra, l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni.