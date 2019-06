Mercato Juventus: Benatia o Manolas per la difesa

09/06/2019 di GIANNI BALZARINI

Trenta gol finiti in quella porta anche se gli ultimi sette con l’attenuante dello scudetto acquisito. Si definisce fase difensiva ma certo chi è davanti alla porta è maggiormente coinvolto e il ruolo di centrale forse ancora più in maniera diretta. Sulla Juve della prossima stagione le due certezze rimaste dopo che Barzagli aveva già da tempo abbandonato la continuità della BBC . Giorgio Chiellini 35 anni il prossimo 14 agosto e dunque a rischio di ultima annata da titolare, Leonardo Bonucci che di anni ne ha appena compiuti 32 e che di gol in nazionale ne ha appena compiuti sette.

Un po’ quello che vorrebbero tutti gli allenatori e magari anche Maurizio Sarri che alla Juve ritroverebbe Daniele Rugani, il prossimo 29 Luglio 25 anni e due di questi, dal 2013 al 2105, ad impararne i movimenti difensivi ad Empoli. Non riscattato Caceres servono almeno altri due giocatori.



C’è più di una suggestione sul possibile ritorno del 32enne Benatia strettamente collegato alla partenza di Massimiliano Allegri, c’è ad ora voce di interesse per il romanista Manolas, 27 anni il prossimo 14 giugno. Età di mezzo tra crescita e consacrazione, scendendo con gli anni verso chi è ancora nella prima delle due fasi ecco Demiral, 21 anni, del Sassuolo, decisivo con l’assist di testa a Khan Ajhan nel primo dei due gol della Turchia sulla Francia e con Paratici presente in tribuna. Uno dei due tra lui e il pari età Romero del Genoa si allenerà alla Continassa, l’altro resterà un anno in prestito alla squadra attuale.



Mattijs De Ligt ti fa scendere addirittura a 20 anni da compiere il 12 di agosto ma con i suoi 70 milioni di valutazione ti fa restare al sogno nato non solo quella sera del gol decisivo allo Stadium, uno dei 9 subiti in Champions League e senza attenuanti da trofeo acquisito.