Mercato Juventus, acquisti e cessioni in vista del 2019/20

18/04/2019

L'eliminazione dalla Champions League e uno scudetto praticamente vinto spingono la dirigenza della Juventus a pianificare già la prossima stagione. Sono tre i big a rischio cessione, più la situazione di Cristiano Ronaldo a parte (che comunque l'anno prossimo ci sarà). D'altro canto sono molte le piste per il mercato in entrata, molte si dirigono verso la difesa che perderà Barzagli ma i nomi che stuzzicano Paratici riguadano anche centrocampo (come Zaniolo) e attacco (da Chiesa a Joao Felix). E in panchina? Ufficialmente confermato Allegri ma occhio a Conte...