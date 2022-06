Mercato Juve: incontro con la Roma per Zaniolo, distanza ampia

MERCATO JUVE LIVE

IL GENOA CHIEDE 10 MILIONI PER CAMBIASO

Il Grifone, nel corso dell'ultimo meeting con i vertici bianconeri, ha fissato il prezzo di Andrea Cambiaso. Il terzino rossoblù è valutato 10 milioni. La Juve, secondo Tuttosport, punta a inserire nella trattativa i cartellini di Radu Dragusin (reduce da una stagione in prestito prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana) e di Filipo Ranocchia (di ritorno dal Vicenza).

PREPARATIVI PER IL DOPO DE LIGT: GABRIEL, MILENKOVIC E ROMAGNOLI

L'olandese è sempre più un'incognita, e la Juve deve pensare a cucire per bene la difesa. Il reparto arretrato ha già registrato la perdita di Chiellini, e in caso di partenza di De Ligt la coperta diventerebbe cortissima. Inevitabile l'intervento di mercato bianconero: in cima alla lista, secondo il Corriere dello Sport, c'è Gabriel Magalhaes dell'Arsenal. Con i Gunners possibile intavolare uno scambio tutto brasiliano con Arthur. La strada per Milenkovic invece è resa inagibile dalla concorrenza dell'Inter. Romagnoli invece, sarebbe una valida soluzione low cost.

INCONTRO PER ZANIOLO

La richiesta della Roma per Nicolò Zaniolo resta altissima, ma la Juventus non molla. Ieri sera a Milano Cherubini ha incontrato Tiago Pinto per capire i margini di trattativa. Si parte da 60 milioni di euro, mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 40 milioni di euro più bonus. La chiave per l'accordo potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica che Mourinho ha individuato in Arthur.

ACCORDO CON LA FIORENTINA PER MANDRAGORA

10 milioni di euro per Rolando Mandragora. Questo l'accordo trovato tra Juventus e Fiorentina, ma per la fumata bianca manca ancora l'ok del giocatore. Il Torino è sempre in stand-by.

BERARDI È SEMPRE L'ALTERNATIVA A DI MARIA

Di Maria è sempre più lontano e l'alternativa è sempre Berardi. L'attaccante del Sassuolo sta aspettando segnali da Torino, sponda bianconera.

JUVE, ABBANDONATA LA PISTA DI MARIA

Clamorosa svolta di mercato in casa Juve. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero mollato la pista Di Maria. La decisione sarebbe stata presa dopo il protrarsi del tira e molla del giocatore, che nonostante l'impegno del club di venire incontro alle sue esigenze avrebbe chiesto ancora tempo per riflettere senza fornire risposte chiare. Impasse che ha costretto la Juve a voltare pagina e a dirigere le proprie attenzione verso altri obiettivi per l'attacco. In cima alla lista dei desideri bianconeri ci sarebbero Zaniolo e Berardi.