Ronaldo-City, sono ore decisive: vertice con Mendes a Torino

Jorge Mendes è a Torino, a casa di Ronaldo, per parlare con il suo illustre assistito. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e il tempo stringe. Il suo arrivo improvviso riapre le illazioni su un cambio di maglia di CR7. La maggiore opzione sul tavolo è sempre quella legata al Manchester City. Il club inglese ha provato a intavolare una trattativa con Mendes ma la situazione resta ancora complicata. La Juve è disposta a discutere di una cessione del giocatore solo a fronte di un corrispettivo pari a 25 milioni di euro. Una richiesta che il City, pur non avendo certo problemi di liquidità (si vedano i 145 milioni inizialmente messi a disposizione per Harry Kane, che ha annunciato che resterà al Tottenham), vuole valutare con attenzione.