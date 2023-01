McKennie al Leeds, lo "annuncia" Allegri: "Accordo trovato"

© Getty Images

È fatta per il passaggio di Weston McKennie dalla Juventus al Leeds. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Le due società hanno trovato l'accordo". La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35, come da richiesta dei bianconeri, e l'obbligo legato a un certo numero di presenze. Il centrocampista americano partirà domenica per effettuare le visite mediche in Inghilterra, nella nuova avventura in Premier troverà il tecnico statunitense Marsch.