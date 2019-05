Maifredi boccia Sarri-Juventus: "In un mese scoppia lo spogliatoio"

24/05/2019

Il rebus allenatore per la Juventus non ha ancora una soluzione ma Gigi Maifredi ha le idee chiare: "Sarri usa solo 12-13 giocatori della rosa, se lo fai alla Juve ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un mese. E poi sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps". L'allenatore, una stagione in bianconero (1990/91), come sempre è molto netto: "La Juventus vincerebbe lo scudetto anche con Andrea Agnelli in panchina".