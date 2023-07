Lukaku-Juve, ecco la svolta: il Chelsea apre allo scambio con Vlahovic

MANOVRE BIANCONERE

I Blues hanno ufficialmente cominciato a trattare: manca l'accordo sul conguaglio a favore dei bianconeri

© Getty Images Qualcosa si muove, finalmente anche se lentamente. All'indomani delle parole di Romelu Lukaku e della diffidenza manifestata nei confronti di un suo approdo a Torino, ecco che la trattativa tra Juventus e Chelsea per il passaggio dell'ex Inter in nerazzurro è ufficialmente partita. Decisivo il passo fatto dai Blues, che per la prima volta hanno aperto a uno scambio con Dusan Vlahovic senza per il momento entrare nei dettagli dell'affare. O meglio, senza per il momento mettere sul piatto un conguaglio sufficiente a convincere la Juve ad accettarne le condizioni. Resta il fatto che, per la prima volta da settimane, Big Rom può davvero concretamente immaginarsi in bianconero anche se la strada, a sensazione, resta lunga e tortuosa.

Di mezzo ci sono i soldi che il Chelsea dovrà versare alla Juve: fino a quanto saranno disposti a spingersi i londinesi? Lukaku, come noto, è stato valutato 40 milioni e i bianconeri avevano già messo sul piatto una proposta da 37,5 milioni più 2,5 che si sarebbe concretizzata però solamente una volta ceduto Vlahovic. Il serbo, scartato dal Psg, è rimasto in mano ai torinesi come un indesiderato cerino che, adesso, i Blues potrebbero decidere di accollarsi. Facendo quale sacrificio economico è tutto da vedere.

Fin qui, stando a Sky, l'offerta del Chelsea non è ritenuta congrua, ma l'apertura è vista come un segnale importante verso la buona riuscita di un affare che tutti vogliono. A partire da Massimiliano Allegri, che ha chiesto espressamente Lukaku per il suo attacco. I colloqui continueranno in questi giorni e la speranza comune è quella di chiudere in tempi relativamente brevi.