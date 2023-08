Lukaku, il Chelsea apre al prestito: lui adesso vuole la Roma

CACCIA AL BOMBER

I Blues vogliono liberarsi del belga, un vero problema: l'ex Inter spinge per trasferirsi nella Capitale

Quando ci avviamo ad entrare nell'ultima settimana di mercato, è sempre il futuro di Romelu Lukaku a tenere banco. Il belga è un problema per il Chelsea che, nelle ultime ore, si sarebbe convinto ad aprire al prestito dell'ex Inter. Un prestito che dovrà essere molto oneroso e inglobare un obbligo di riscatto. Una svolta importante che fa felice Juventus e Roma, oltre a diversi club sauditi, da mesi alla finestra. I bianconeri però devono prima piazzare Vlahovic: è questo il grande scoglio dei bianconeri. Serve ancora tempo e Lukaku sembra essersi stufato: basta Juventus, adesso vuole trasferirsi nella Capitale.

Dicevamo del Chelsea, che si è convinto a liberarsi, quasi a tutti i costi, di Big Rom: la punta non è reintegrabile in gruppo, e come ammesso dallo stesso Pochettino "nulla è cambiato dal suo arrivo". Insomma è ancora sul mercato e i londinesi, appurata la volontà della punta di non sposare i progetti dei club sauditi, hanno aperto a formule diverse pur di sistemare il bomber belga come conferma The Athletic. Ossia quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una formula che così fa gola a Juventus e Roma, pronte a riportarlo in Serie A.

Con la Juventus in particolare, si è discusso da tempo di un possibile scambio con Vlahovic, mai realizzato: i bianconeri, per tornare alla carica, devono per forza piazzare l'ex Fiorentina. E allora ecco che a salire prepotentemente è la candidatura della Roma, spinta dallo stesso calciatore: per il Telegraph Lukaku, spazientito stufo di attendere la Vecchia Signora, avrebbe comunicato al Chelsea di voler raggiungere Mourinho nella Capitale.