Liverpool, Klopp allontana la Juve: "Solo stupidaggini"

28/05/2019

Il nome di Jurgen Klopp è entrato nella rosa dei candidati per la panchina della Juve, ma l'allenatore tedesco del Liverpool, ha spento subito ogni speranza bianconera. "Tutte le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla Juventus, sono stupidaggini. Non c'è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L'Italia è un paese bello, la Serie A è un bel campionato e lo conosco, è interessante", ha detto a Sky.