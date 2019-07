L'Everton piomba su Kean: la Juve vuole 40 milioni di euro  

MANOVRE BIANCONERE

La Juve è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Sarri, che in attacco ha fin troppe soluzioni considerando anche il possibile acquisto di Icardi da qui alla fine del mercato. A partire, oltre a Higuain, potrebbe essere Moise Kean, che è finito nel mirino dell'Everton. Tra Paratici e la dirigenza del club inglese sarebbero già avvenuti i primi contatti, ma molto dipenderà dall'opzione di recompra pretesa dai bianconeri.

La Juve valuta Kean non meno di 40 milioni di euro. Una cifra importante, che però l'Everton pare disposto a spendere per investire su un ragazzo classe 2000 e dalle indubbie prospettive. I bianconeri, allo stesso tempo, non vogliono rischiare di perdere definitivamente un talento che negli anni potrebbe diventare un autentico fuoriclasse: ecco perché Paratici vuole inserire nel contratto il diritto di recompra, che garantirebbe alla Signora la possibilità di riprendere in futuro il centravanti azzurro.