Leonardo Bonucci ha deciso di restare alla Juventus

Prima le voci di un possibile ritiro per entrare nello staff della Nazionale, poi la decisione di fare almeno un altro anno da calciatore: ora arriva la scelta "ufficiale" di Leonardo Bonucci che su Instagram ha pubblicato una storia molto semplice per quanto esplicativa, il simbolo della Juventus con un punto. Come a dire: io resto bianconero, ho deciso cosa fare la prossima stagione.