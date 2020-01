L'agente di Kulusevski: "Voleva andare alla Juventus"

COLPO BIANCONERO

"Ci sono stati interessamenti di club italiani ed esteri, ma è stato il ragazzo a chiedere di andare avanti con la Juventus". Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, ha spiegato a Radio Sportiva il motivo del trasferimento del suo assistito in bianconero. "Il ragazzo giocherà in una delle squadre migliori al mondo, per cui siamo molto soddisfatti. Sono stati tutti accontentati - ha aggiunto - Credo che lui renda al meglio quando calca la zona centrale del campo".

Un'operazione che ha fatto felici un po' tutti, come spiegato dal suo agente. "Per l’Atalanta è il trasferimento più grande nella sua storia, il Parma trattiene il giocatore fino a fine stagione e i bianconeri portano a casa un obiettivo - ha spiegato -. Tecnicamente la possibilità di passare subito alla Juve c’era, ma serviva il sì di tutte le parti. Il Parma non voleva liberarlo a gennaio e lui è contentissimo di restare".

Nella prossima stagione la Juve potrà così rinforzare il centrocampo con un ragazzo promettente e davvero duttile. "Kulusevski ha grandi qualità sia atletiche sia tecniche. Ha giocato in tutti i ruoli del 4-3-3: mezzala, attaccante esterno, anche prima punta - ha aggiunto Sem -. Credo che lui renda al meglio quando calca la zona centrale del campo".

EMRE CAN VERSO LA CONFERMA

La difficoltà nel trovare l'accordo con il Psg nello scambio con Paredes e l'infortunio di Khedira tratteranno - a meno di colpi di scena - Emre Can a Torino. Toccherà a Sarri ridare entusiasmo a un giocatore che si è un po' perso dopo essere stato escluso in estate dalla lista per la Champions League.