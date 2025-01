La Premier League chiama Douglas Luiz, lui ci pensa: col Torino l'ultima grande chance

Rilancio o addio: Douglas Luiz è al bivio. Nella difficile stagione della Juventus, complicatasi ulteriormente dopo il ko nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan, il brasiliano ha trovato pochissimo spazio nonostante fosse arrivato in pompa magna in estate: solo due presenze da titolare, qualche stop fisico di troppo e degli errori marchiani che hanno pesato sui risultati. Peggio non poteva andare, tanto che stanno circolando voci su un possibile addio a gennaio. Alcuni club di Premier League che lo hanno apprezzato ai tempi dell'Aston Villa hanno bussato alla porta: tra questi ci sono certamente Manchester United e Nottingham Forest, club rivelazione dell'annata in patria.