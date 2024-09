La mamma di Rabiot risponde a Motta: "Mai pensato di tornare alla Juve" 

JUVENTUS

La mamma agente del francese piccata nei confronti del tecnico bianconero: "Ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte"

"Non mi ha chiamato, gli auguro il meglio". Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha spento sul nascere ogni voce sul possibile ritorno in bianconero di Rabiot, rimasto svincolato lo scorso 1 luglio dopo il mancato rinnovo del suo contratto con la Vecchia Signora. Il francese è ancora sul mercato, e dall'Arabia sembrano non mancare le offerte (per lui pare si sia mosso lo stesso Cristiano Ronaldo per portarlo all'Al Nassr). La risposta dell'allenatore italo-brasiliano non è però sfuggita alle orecchie dell'entourage dell'ex Psg che ci ha tenuto a rispondere.

Lo fa fatto la mamma dello stesso Rabiot, Veronique: "Tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione - ha detto all'Equipe -. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità". Una risposta piccata da parte della procuratrice del centrocampista, nelle scorse settimane accostato pure a Milan, Liverpool e Atletico Madrid. Il 29enne si è visto in campo per l'ultima volta negli ultimi europei: Deschamps non lo ha convocato nell'ultima sosta definendo la situazione "imbarazzante".