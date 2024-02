La Juventus vuole fare la spesa in casa Lazio: Zaccagni dopo Felipe Anderson

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli è alla ricerca di colpi a costo zero e in vista del ritorno in Champions punta anche a Kroos e Jorginho

Non solo Felipe Anderson. La Juventus guarda in casa Lazio in vista del mercato estivo anche per un altro nome pesante. Si tratta di Mattia Zaccagni, oggetto del desiderio di Giuntoli (che lo voleva già ai tempi del Napoli) per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo di Chiesa. L'ex Verona andrà in scadenza nel 2025 e per ora non c'è stato accordo su un possibile prolungamento con i biancocelesti. Zaccagni, al momento infortunato, ha esultato sui social per il successo dei compagni sul Bayern, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma.

La Juve resta alla finestra, ma non troppo, e spera di convincere il giocatore offrendogli uno stipendio superiore a quello che percepisce alla Lazio, soprattutto se dovesse trasferirsi a Torino a parametro zero. Ma più che all'attacco, la Signora deve mettere mano al centrocampo in vista del ritorno in Champions League, dove servirà qualche elemento di esperienza in più e a costo zero.

Per questo si stanno vagliando diversi profili di giocatori pronti al caso. In particolare, Giuntoli e Manna hanno messo gli occhi su Toni Kroos, sempre grande protagonista con il Real Madrid e in scadenza a giugno. Il tedesco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e starebbe vagliando attentamente alcune proposte. Compresa quella della Juve.

C'è poi il vecchio pallino Jorginho, anche se in questo caso l'Arsenal potrebbe esercitare l'opzione di rinnovo per il prolungamento del contratto. Tutto questo, comunque, senza dimenticare che la priorità resta quella di riuscire a rinnovare ancora con Adrien Rabiot.