Juventus, una buona notizia per Allegri: Vlahovic mercoledì in gruppo, a Verona ci sarà

JUVENTUS

L'attaccante ha saltato l'Udinese per i postumi di un sovraccarico muscolare alla coscia destra

© Getty Images Il giorno dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, che allontana ulteriormente l'Inter e la vetta della classifica, per la Juventus arriva una buona notizia dall'allenamento mattutino. Dusan Vlahovic, che ha saltato la gara contro i friulani per i postumi di un sovraccarico muscolare alla coscia destra emerso dopo la partita di San Siro contro l'Inter, ha lavorato parzialmente con il gruppo. Domani mercoledì l'attaccante tornerà a piena disposizione di Allegri allenandosi definitivamente con il resto della squadra e dunque è recuperato in vista della trasferta di sabato alle 18 al Bentegodi contro il Verona.

Nella seduta odierna Allegri ha diviso in due il gruppo, con una sessione di scarico per chi ha sfidato i friulani e un lavoro ad alta intensità per tutti gli altri. Nella trasferta di Verona la Juve cercherà il pronto riscatto dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite ed è reduce da due

sconfitte consecutive contro l'Inter nello scontro diretto di San Siro e Udinese.