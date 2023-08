La Juventus sfoltisce il centrocampo, ma serve un rinforzo: Habib Diarra in pole

MANOVRE BIANCONERE

Fuori Zakaria, Rovella e forse Miretti, Giuntoli è alla ricerca di giovane da mettere a disposizione di Allegri: il talento dello Strasburgo in vantaggio su Partey e Thuram

Zakaria al Monaco, Rovella alla Lazio e magari Miretti al Bologna. La Juventus sta sfoltendo la rosa del centrocampo soprattutto per rimpolpare il tesoretto da mettere a disposizione di Giuntoli per arrivare a quei ritocchi chiesti da Allegri. Tutte queste uscite in mezzo, comunque, richiederanno un rinforzo anche in quella zona del campo. A Torino si stanno valutando diversi profili, tutti con pro e contro. Stiamo parlando di Thomas Partey, Khéphren Thuram e Habib Diarra. Sullo sfondo, invece, resta Sofyan Amrabat, non così facile da strappare alla Fiorentina.

Così, l'obiettivo più alla portata è proprio Diarra. Lo Strasburgo si "accontenterebbe" di 20 milioni di euro per lasciar partire il giovane (classe 2024) tuttofare transalpino. Il giocatore piace anche ad altri club, come il Wolfsburg, che si è già fatto avanti con una prima proposta da una 15 milioni di euro. Adesso toccherà a Giuntoli, che si dice sia un estimatore di Diarra, farsi avanti con una proposta che possa accontentare il club proprietario del giocatore. Magari in tempi brevi visto che la stagione vera è ormai alle porte.