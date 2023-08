Lazio, arriva il doppio colpo dalla Juventus: accordo per i prestiti di Pellegrini e Rovella

manovre biancocelesti

Accordo raggiunto tra biancocelesti e bianconeri per il prestito con obbligo di riscatto dei due giocatori

Doppio colpo in arrivo per la Lazio via Juventus, con Maurizio Sarri che presto potrà abbracciare due importanti rinforzi tra difesa e centrocampo. Si tratta di Luca Pellegrini, di ritorno nella Capitale dopo la parentesi della scorsa stagione, e Nicolò Rovella, entrambi in arrivo in prestito con obbligo di riscatto. Una, quella di Pellegrini, è stata una trattativa a lungo seguita dai biancocelesti, mentre quella per il centrocampista è stata un'operazione lampo.

I due, secondo quanto trapela, nelle prossime ore raggiungeranno Roma per le visite mediche di rito. L'operazione che porterà i giocatori alla Lazio andrà in porto per una cifra complessiva attorno ai 21 milioni di euro (17 milioni per il riscatto di Rovella, 4,5 per Pellegrini). La formula per il terzino dovrebbe essere quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma prima arriverà il prolungamento con la Juventus per dilazionare l'ingaggio e facilitare il ritorno in biancoceleste.