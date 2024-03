La Juventus ha la proposta di rinnovo per Rabiot

MANOVRE BIANCONERE

Biennale da 7,5 milioni di euro a stagione per il francese, che andrà in scadenza a giugno. E si potrebbero mantenere anche i vantaggi del Decreto Crescita

Non solo nuovi acqusti, la Juventus nelle prossime settimane dovrà pensare anche ai rinnovi di quei giocatori che andranno a scadenza a breve. In rosa sono ben 9 quelli da confermare prima che il loro contratto si concluda nel 2025. Si va da capitan Danilo a Szczesny, passando per Perin, Pinsoglio, De Sciglio, McKennie, Iling-Junior, Chiesa e Kean. Il più urgente, però, è il contratto di Adrien Rabiot, che si concluderà il prossimo giugno (come Rugani). La permanenza o meno del francese condizionerà poi anche alcune scelte del mercato estivo con il centrocampo che si presenta come il reparto con la maggiore necessità di essere rinforzato.

La Juventus dal canto suo sarebbe pronta a offrirgli un biennale da 7,5 milioni di euro, lo stesso stipendio che l'ex Psg percepisce già ora. Il 29enne finora non ha dato una risposta definitiva e la mamma-agente sembra essere sempre alla ricerca di un'alternativa, dopo che solo pochi mesi fa era stata a un passo dal trovare l'accordo con il Manchester United. Probabilmente Rabiot vuole avere rassicurazioni su quello che sarà il futuro sportiva della squadra, con l'obiettivo minimo della Champions League ancora da centrare e la necessità di avere dei rinforzi adeguati per lottare per lo scudetto.

Bisogna poi tenere conto dell'aspetto economico e fiscale di un eventuale rinnovo. Il Decreto Crescita prevede che la tassazione ridotta valga solo per cinque anni e andrebbe a esaurirsi proprio in estate. A meno che Rabiot non decida di comprare casa (o fare u figlio). In questo caso le agevolazioni sarebbero prolungate di altri due anni ed è anche su questo che si sta ragionando a Torino.