La Juventus ha il suo nuovo 9: Woltemade atteso a Torino. David è partito per Madrid

Tornando su Woltemade, la trattativa lampo con il Newcastle si è aperta e chiusa in pochissime ore, con la Juventus che ha spinto sull'acceleratore anche dopo aver trovato qualche difficoltà con il Manchester United per l'eventuale ritorno in Italia di Zirkzee. I Magpies hanno aperto all'addio del tedesco appena dopo essere stati certi di aver in mano il sostituto, ovvero il belga Matias Fernandez-Pardo, 21enne che arriverà dal Lilla per 55 milioni di euro. Nel frattempo, Woltemade ha avuto alcuni contatti telefonici diretti con Luciano Spalletti e si è convinto definitivamente della destinazione torinese.