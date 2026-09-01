La Juventus ha il suo nuovo 9: Woltemade atteso a Torino. David è partito per Madrid
Accontentato Spalletti che voleva un attaccante fisico. Il classe 2002 atterrerà in città nelle prossime ore per visite mediche e firma, mentre il canadese ha già salutato
L'incastro giusto è arrivato a meno di 24 ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato, ma la Juventus può dirsi soddisfatta. Dopo Kolo Muani, ecco l'altro numero nove per Luciano Spalletti: si tratta di Nick Woltemade e arriva dal Newcastle in prestito secco, oneroso, per circa 5 milioni di euro. Sistemati in mattinata gli ultimi dettagli burocratici.
I bianconeri copriranno l'intero stipendio da 4,4 milioni del 24enne tedesco, il cui sbarco a Torino, previsto per le prossime ore con visite mediche di rito e poi la firma sul contratto, è stato possibile grazie all'addio di Jonathan David direzione Madrid. Il canadese è partito in mattinata dall'aeroporto di Torino-Caselle e giocherà la stagione 2026/27 con la maglia dell'Atletico di Simeoone. Per lui, prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.
I movimenti in casa Juve potrebbero non essere finiti qui: dopo l'ok per Sarr, con il centrocampista ex Tottenham già in città nella serata di ieri, il fronte più caldo ora è quello legato all'esterno difensivo e a un campione del mondo come Tagliafico. L'argentino potrebbe arrivare dal Lione soprattutto in caso di addio di Cabal con destinazione Atalanta.
Tornando su Woltemade, la trattativa lampo con il Newcastle si è aperta e chiusa in pochissime ore, con la Juventus che ha spinto sull'acceleratore anche dopo aver trovato qualche difficoltà con il Manchester United per l'eventuale ritorno in Italia di Zirkzee. I Magpies hanno aperto all'addio del tedesco appena dopo essere stati certi di aver in mano il sostituto, ovvero il belga Matias Fernandez-Pardo, 21enne che arriverà dal Lilla per 55 milioni di euro. Nel frattempo, Woltemade ha avuto alcuni contatti telefonici diretti con Luciano Spalletti e si è convinto definitivamente della destinazione torinese.
L'allenatore toscano ha ora a disposizione due attaccanti nuovi e dal grande potenziale, entrambi da rilanciare per motivi diversi. Kolo Muani arriva da un'annata al Tottenham in cui raramente è stato protagonista, mentre Woltemade in Premier League ha mostrato sprazzi della sua grande qualità tecnica ma non ha confermato l'exploit della stagione precedente con lo Stoccarda, quando segnò 17 reti in 33 presenze e convinse il Newcastle a investire 80 milioni per lui.
Di certo, con 198 centimetri d'altezza, alla punta di Brema non manca la giusta fisicità richiesta proprio dal tecnico. Adesso è solo questione di ritornare ad altissimi livelli con un'altra maglia bianconera, quella della Juventus.