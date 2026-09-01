Juan Jesus e Mazzocchi si ritrovano a Venezia dopo Napoli

01 Set 2026 - 09:56
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Doppio colpo di giocatori di esperienza del Venezia, che ha preso in prestito il difensore Pasquale Mazzocchi (31 anni) e ha messo sotto contratto lo svincolato Juan Jesus (35 anni): entrambi giocavano a Napoli la scorsa stagione. Per Mazzocchi - nel cui contratto c'è anche un obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni - si tratta di un ritorno in maglia arancioneroverde, che aveva già indossato nelle stagioni 2020/21 conseguendo la promozione in Serie A e poi facendo il suo debutto nella massima serie. Al Venezia, in due stagioni, Mazzocchi aveva collezionato 60 presenze, 1 gol e 2 assist. Con la maglia del Napoli, complessivamente ha invece messo a referto 54 presenze, prendendo parte alla vittoria del campionato di Serie A 2024/25 e alla vittoria della Supercoppa Italiana 2025/26. Complessivamente vanta 124 presenze in Serie A con 2 gol e 9 assist. Quanto a Juan Jesus, il difensore ha firmato un accordo annuale, con rinnovo di un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore brasiliano in Italia ha giocato nell'Inter e nella Roma prima di approdare nel 2021 al Napoli, con cui ha vinto due scudetti. Vanta complessivamente 280 presenze in Serie A, con 5 gol e 2 assist, 37 presenze in Europa League e 24 presenze in Champions League. 

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