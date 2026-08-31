Atalanta, Sarri: "Il mercato è una tortura, ma se arriva Cabal sono contento"

31 Ago 2026 - 23:32
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Tra il campo e il mercato. Maurizio Sarri si gode il primo posto della sua Atalanta con sei punti in due partite ("Ma dobbiamo migliorare") e aspetta con ansia l'ultimo giorno di calciomercato perché, dice, "è una tortura". Prima però di aggiungere: "Abbiamo Kristensen che è infortunato e la storia di Hien è lunga, altrimenti non avremmo bisogno di difensori. Per cui se è arriva Cabal sono contento". Cabal e non solo: "Rowe? Ancora non so niente. Sentirò la società se è qualcosa di definitivo. Facendo così tante partite in pochi giorni non è che mi sia interessato più di tanto. Ho visto arrivare Kessie ieri ed è una notizia di grande livello. Un atto di amore reciproco fra la proprietà e il ragazzo".

Poi sulla vittoria contro il Bologna: "Vincere fa bene ma dobbiamo migliorare. Questa era la quarta partita in 11 giorni e l'abbiamo sofferta. Gli avversari sono stati più brillanti nel primo tempo, piano piano abbiamo pareggiato sull'aspetto fisico. Ma dobbiamo migliorare, siamo contenti per i tre punti, siamo contenti per il pubblico ma dobbiamo migliorare parecchio".

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