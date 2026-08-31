Juventus, ecco Nick "Zwei-Meter-Messi" Woltemade: tutto sul gigante tedesco che ha stregato la Vecchia Signora

Nick Woltemade è nato a Brema il 14 febbraio 2002. Nella città anseatica, nota per decine di motivi tra cui i più popolari sono il mitico birrificio Becks (di cui non è un consumatore, essendo astemio) e la statua dei Musicanti della storica fiaba dei Grimm, il giovane attaccante ha preso il volo per costruirsi una carriera nel calcio iniziando a giocare nel Werder sin dal 2010, quando aveva solo 8 anni. Di lì in poi, unendo un fisico incredibile sin da giovanissimo a qualità tecniche anomale, Nick è diventato grande. Sempre col suo stile, particolarissimo e super socievole: Woltemade, infatti, è l'antidivo per eccellenza. Attaccatissimo ai suoi amici, talmente tanto da esserseli portati a vivere a Newcastle con lui, vegano e caratterizzato da uno stile estetico che ricorda Rudi Voller con pizzetto e capelli riccissimi biondi. Anche il suo tipico abbigliamento è molto anni 90', il giovane tedesco infatti non ama i vestiti di lusso ma è un fedelissimo cliente dei negozi che trattano articoli vintage.