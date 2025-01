La Juventus a caccia di rinforzi: ostacolo United per Zirkzee, Giuntoli accelera per Hancko

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Milan la delusione in casa Juventus, sulla via del ritorno verso Torino, è se possibile ancora maggiore dell'immediato postpartita. La sensazione tra tecnico, giocatori e dirigenti è di essere in una situazione di stallo tecnico da cui lo staff non riesce a uscire velocemente, tra prestazioni deludenti e nuovi acquisti che ancora oggi, mesi dopo la vestizione di bianconero, faticano ad integrarsi e a convincere. Non è un segreto che la Juventus si affiderà al mercato invernale per provare a invertire una rotta che sta diventando sempre più preoccupante e al netto dei problemi di rendimento di giocatori pagati molto in estate come Koopmeiners e Douglas Luiz, sono almeno due i macroproblemi che il ds Giuntoli in collaborazione con Motta dovrà risolvere velocemente: difensore e attaccante.