Dall'Inghilterra: la Juve si gioca la carta Rabiot per Pogba

Paul Pogba è il sogno degli juventini praticamente da quando ha lasciato Torino, nell'estate del 2016. Il suo ritorno al Manchester United, però, gli ha regalato più problemi e delusioni che successi, tanto che sembra ormai certo il suo addio ai Red Devils. Addirittura, potrebbe lasciare la Premier League già a gennaio. E dall'Inghilterra i media spingono per un inserimento dei bianconeri proprio nel mercato invernale, senza aspettare l'estate. Pogba chiama la Juve

Vedi anche juventus Pogba-Juventus: l'infortunio e la richiesta dello United La novità è che nella trattativa potrebbe essere inserito Adrien Rabiot. Il centrocampista arrivato dal Psg ha finora giocato poco e convinto forse anche meno, ma Sarri sembra sicuro di poterlo rilanciare. Dall'altra parte, però, lo United potrebbe essere interessato al suo ingaggio proprio perché alla ricerca di un uomo da inserire in mediana. Così, la Juve potrebbe offrire proprio Rabiot come contropartita tecnica in un affare che prevede anche il pagamento di circa 75 milioni di euro per riportare Pogba a Torino.

Cifra ben lontana dai 170 milioni di euro cash chiesti dagli inglesi (Rabiot verrebbe valutato 25 milioni). A Manchester, però, secondo quanto sottolineato Oltremanica, potrebbero accontentarsi di una plusvalenza limitata (Pogba era stato pagato 100 milioni proprio alla Juve) pur di liberarsi di quello che oggi è diventato solo un grosso problema.

Da Torino, però, fanno sapere che a gennaio non ci sarà nessun tentativo per Pogba e che Rabiot viene considerato incedibile. Al massimo, aggiungiamo noi, se ne riparlerà in estate.