La Juve ritocca il contratto di Bremer: nuovo rinnovo e clausola alzata

Il brasiliano firmerà a ore il nuovo prolungamento: la prossima estate potrà salutare per più di 60 milioni di euro

© Getty Images La Juventus blinda Gleison Bremer. Dopo l'ultimo rinnovo risalente appena allo scorso dicembre, Giuntoli ha deciso di ritoccare nuovamente il contratto del difensore brasiliano, a Torino dal 2022 e sempre al centro delle sirene di mercato dall'Inghilterra. Il 27enne, già legato alla Vecchia Signora fino al 2028, dovrebbe vedere allungato di un anno l'accordo con tanto di modifica della clausola rescissoria attualmente fissata a quota 60 milioni di euro.

La cifra in questione lieviterà, garantendo di fatto un maxi-incasso dalla Juventus a partire dalla prossima stagione. Sì perché la clausola potrà essere esercitata solo dal giugno del 2025 in poi: Thiago Motta quindi, salvo colpi di scena, avrà a disposizione il difensore verdeoro per tutto il primo anno della sua nuova avventura sotto la Mole. Bremer, reduce dalla Coppa America disputata col Brasile (eliminato ai quarti dall'Uruguay), si è già visto in campo sabato in occasione dell'amichevole col Brest. Sarà una colonna del nuovo ciclo juventino e, almeno nelle idee, faro della difesa a quattro al fianco di Todibo, obiettivo di mercato mai nascosto.