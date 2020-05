La Juve punta sui giovani. Anche Stengs nel mirino

La Juventus ha già in mente chi potrebbe essere il Douglas Costa del futuro. Si chiama Calving Stengs, è nato nel 1998, ha già debuttato in Nazionale, è un mancino che gioca a destra, è fidanzato con la figlia di Frank De Boer ma soprattutto ha un agente che si chiama Mino Raiola. E in questo periodo a Torino i contatti con il procuratore di Donnarumma sono sempre più frequenti visto che la trattativa per vestire Gigio di bianconero sembra essere a buon punto,