La Juve pensa al futuro e strappa al Boca Jrs il 14enne Francisco Barido

COLPO A ZERO

Il talento del 2009 è vicino a emigrare in Italia per una decisione familiare: nessun indennizzo agli argentini perché non ha ancora firmato un contratto professionistico

© instagram Nel presente c'è uno scudetto da contendere all'Inter fino all'ultima giornata, ma la Juventus guarda anche al futuro e, secondo i media argentini, si garantisce uno dei ragazzini più promettenti: si tratta di Francisco Barido, 14enne trequartista che milita nelle giovanili del Boca Juniors. A causa di una questione di lavoro, la sua famiglia avrebbe deciso di stabilirsi in Italia. E poiché Francisco non ha ancora raggiunto l'età prevista dalla legge (16 anni) per firmare quel contratto da professionista che darebbe un costo al suo cartellino, il suo passaggio alla Juve non darà al Boca alcun incasso se non quel poco dovuto a titolo di indennità di formazione.

All'inizio dello scorso anno, Barido, che dispone del passaporto comunitario, era stato convocato da Pablo Aimar nella Nazionale Under 15 argentina e gli era stata data la maglia numero 10.

La Juve conferma anche in questo caso di essere sempre in prima fila quando c'è da scovare giovani talenti in giro per il mondo. Come Vasilije Adzic, che terminerà la stagione in patria al Buducnost Podgorica e, dopo aver compiuto 18 anni (il 12 maggio), potrà essere acquistato con la Juve che occuperà con lui uno slot da extracomunitario della prossima stagione.

