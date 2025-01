La Juve ha scelto l'attaccante: Kolo Mouani ha detto sì, ora l'intesa con il Psg

Ecco perché è tutt'altro che insensibile al corteggiamento bianconero, ben sapendo che alla Juve avrebbe parecchie possibilità in più di scendere in campo considerando i problemi di Vlahovic e il fatto che, al momento, non ci siano alternative al serbo per il centro dell'attacco. Costato intorno ai 100 milioni un anno e mezzo fa, quando i francesi lo hanno preso dall'Eintracht Francoforte, l'approdo di Kolo Muani in bianconero può realizzarsi soltanto con la formula del prestito e su questo stanno discutendo i dirigenti della Juve e il Psg. Dal tipo di trasferimento dipenderà anche il modo in cui si procederà all'ingaggio, che resta molto alto, vicino ai 12 milioni lordi per l’intera annata, quindi la metà per questo secondo semestre. L'obiettivo sarebbe quello di farne pagare una parte al club parigino.