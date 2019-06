La Juve e il Psg tentano de Ligt con un'offerta super

14/06/2019

Così, in Spagna sono convinti che il club di Bartomeu non rilancerà e a questo punto toccherà al giocatore decidere se presentarsi al Camp Nou, allo Stadium o al Parco dei Principi la prossima stagione. "Il problema con de Ligt è di umiltà" fanno sapere dalla Catalogna. Umiltà che mancherebbe al centrale dei Lancieri. "Colpa", forse, del suo agente Mino Raiola, uno che non guarda in faccia a nessuno e pensa esclusivamente a fare gli interessi dei suoi assistiti. Proprio per questo, visto gli ottimi rapporti con la dirigenza della Juve e anche i recenti contatti con il Psg (dove, non scordiamocelo, è tornato Leonardo), de Ligt potrebbe giocare al fianco di CR7 ( che gli ha chiesto di trasferirsi in Italia ) o Neymar, piuttosto che di Messi. Di sicuro, anche la Juve è in corsa. Certo non sarà facile vincere la concorrenza, visto che si tratta comunque di un'operazione complessiva da 100 milioni tra cartellino e ingaggio, euro più, euro meno.



Per questo de Ligt non è l'unico obiettivo di Paratici per la difesa. Dopo un periodo sottotraccia, è tornato in auge il nome di Kostas Manolas. Il greco potrebbe finire in uno scambio con la Roma, dove approderebbe Higuain per prendere il posto di Dzeko, destinato all'Inter. La clausola di Manolas, sul quale comunque c'è anche il Milan, è di 36 milioni di euro, la stessa cifra che a Torino chiedono per il Pipita, in procinto di lasciare il Chelsea anche visto l'addio di Sarri. Insomma, anche il bilancio bianconero e giallorosso ne gioverebbe.