La Juve attende l'offerta del City per Cambiaso e Douglas Luiz. Veiga-Kelly, si tratta

La Premier League resta il centro di gravità del mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Da una parte le trattative con Chelsea e Newcastle per Renato Veiga e Kelly, dall'altra l'attesa per la proposta che il Manchester City presenterà ufficialmente per Cambiaso e, molto probabilmente, Douglas Luiz. Senza dimenticare le voci su Dusan Vlahovic, da tempo sul taccuino dell'Arsenal e proprio dei Blues di Maresca.