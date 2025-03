L'entourage di Motta: "Ha fatto errori, ma nessuno parla di quanto succede alla Juve. Se resta? Chiedete a Giuntoli"

In bilico in vista della prossima stagione, Thiago Motta si è preso anche tante critiche per i risultati della Juventus negli ultimi mesi. I bianconeri sono rimasti solamente in corsa per entrare in zona Champions, ma a difenderlo ci ha pensato Dario Canovi, storico procuratore e membro dell'entourage del tecnico italiano-brasiliano. "A inizio anno era un errore pensare che la rosa della Juventus potesse lottare per lo Scudetto: chi lo dice non è grosso intenditore di calcio - ha tuonato il noto agente a Telelombardia -. La rosa del Milan più forte della Juve. Con Motta Weah sta diventando uno dei migliori esterni bassi in circolazione. Lui diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa: faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto. Le aspettative su di lui e sul mercato della Juventus sono state eccessive".