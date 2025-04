Juve, la rivoluzione offensiva può partire da Hojlund: già al Mondiale per Club

Lo sguardo juventino è su Manchester, sponda United, atteso dall'ennesima rifondazione tecnica degli ultimi anni. Se prima il nome più gettonato era quello di Joshua Zirkzee per via del legame con Thiago Motta, ora è Rasmus Hojlund a intrigare maggiormente. L'ex Atalanta, ceduto per 70 milioni più bonus due estati fa, non è riuscito a replicare le belle cose mostrate a Bergamo anche per via del caos nel quale vivono i Red Devils ormai da tempo. La dirigenza inglese sa che le società interessate non puntano a un acquisto immediato, Hojlund deve ri-dimostrare di valere certe cifre, e dunque potrebbero aprire a una cessione in prestito, magari già nella finestra di inizio giugno che servirà soprattutto per rinforzare le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, Juve inclusa.