Il Galatasaray è pronto a rovinare i piani della Juve per Osimhen: "Vogliamo tenerlo con noi"

In casa Napoli è tutto apparecchiato per la cessione di Victor Osimhen in estate. Chi vorrà acquistarlo dovrà sborsare 75 milioni di euro, la cifra stabilita nella clausola rescissoria modificata in estate. Non è un mistero che il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray faccia gola alla Juventus: i bianconeri lo ritengono il grande obiettivo per il prossimo mercato. Specialmente se Dusan Vlahovic non dovesse rinnovare con conseguente cessione al miglior offerente.