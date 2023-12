Juve-Kalvin Phillips, i dubbi del giocatore sul prestito

lo scenario

Dall'Inghilterra: Kalvin Phillips vuole avere certezze sull'impiego con ala maglia della Juve, su di lui anche il Newcastle

La Juve sta sfogliando la rosa dei nomi a disposizione per il rinforzo che arriverà a gennaio a centrocampo, privo degli squalificati Pogba e Fagioli. Dei tanti profili accostati ai bianconeri (tra gli altri anche Hojbjerg e Koopemeiners, per esempio), quello più chiacchierato è sicuramente quello di Kalvin Phillips, i cui dubbi sulla certezza della centralità nel progetto di Max Allegri però rimbalzano dall'Inghilterra.

Secondo il Daily Telegraph, infatti, la formula proposta dalla Juve al Manchester City ha fatto nascere qualche comprensibile dubbio nella testa del centrocampista inglese: il prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio pagato dai Citizens sarebbe chiaramente un affare per Giuntoli ma non assomiglia alla voglia totale di investire sul giocatore, almeno non nell'immediato.

E siccome Phillips vuole partire proprio per giocare di più, molto di più, per non perdere terreno nelle gerarchie del ct Southgate verso Euro 2024, è normale che prima voglia avere adeguate garanzie in tal senso. In alternativa, è pronto a valutare seriamente la proposta del Newcastle, anche se il City logicamente preferirebbe cederlo a una rivale estera aprendo ai Magpies solo in caso di cessione a titolo definitivo per rientrare - almeno parzialmente - dei 50 milioni di euro pagati lo scorso anno per acquistarlo dal Leeds.

