Juventus, visite mediche per Romero

09/07/2019

Cristian Romero è al J Medical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Il difensore argentino classe 1998, proveniente dal Genoa, dovrebbe siglare un contratto di 5 anni con i bianconeri. Nella prossima stagione il centrale, messosi in luce nell'ultimo campionato, dovrebbe comunque restare in rossoblù in prestito: al momento a Torino non troverebbe il necessario spazio per maturare ulteriormente. Discorso differente perDemiral, che potrebbe rimanere fin da subito alla corte di Maurizio Sarri.