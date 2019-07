Juventus, ufficiale Demiral: contratto di 5 anni

05/07/2019

In attesa di chiudere per De Ligt , la Juventus piazza un colpo in difesa con l'acquisizione a titolo definitivo di Merih Demiral , centrale turco di 21 anni che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Al Sassuolo vanno 18 milioni di euro pagabili in quattro esercizi come riferisce il comunicato ufficiale pubblicato sui social e sul sito della società bianconera. E' il quinto acquisto dopo quelli di Ramsey , Pellegrini , Rabiot e Buffon .

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili in quattro esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024.



Classe 1998, Demiral è un calciatore che abbina alle doti tecniche una grande potenza fisica, il che unito a uno spiccato senso della posizione, gli permette di presidiare l’area di rigore prendendo spesso posizione sugli avanti avversari.



Dopo esperienze in Turchia e in Portogallo, Demiral arriva nel 2019 al Sassuolo. In Italia, 14 partite, 1260 minuti giocati, 2 gol messi a segno, 66,7 di contrasti riusciti, 87% di precisione al passaggio. Questi i suoi – lusinghieri – dati, che raccontano però anche altro.



Infatti, Demiral è il difensore più giovane ad aver segnato almeno due gol nella Serie A 2018-19 dopo Cristian Romero, ma anche il difensore più giovane ad aver realizzato una doppietta nei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2018/19 dopo Ozan Kabak dello Stoccarda.



Non solo. Nessun giocatore del Sassuolo è stato superato meno volte in dribbling di Demiral nell’ultimo campionato; il neo difensore bianconero ha respinto di testa 48 palloni nella Serie A 2018/19, più di ogni altro giocatore del Sassuolo, e non ultimo, è il primo difensore turco ad aver trovato il gol in campionato.