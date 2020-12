Juventus vicina alla chiusura per Rovella: 10 milioni di euro al Genoa

DAL GENOA

Le cifre sono molto diverse, l'operazione è invece molto simile: come accadde con Kulusevski lo scorso gennaio, Nicolò Rovella diventerà presto un nuovo giocatore della Juventus anche se vestirà la maglia bianconera solo più avanti. L'affare con il Genoa è in chiusura per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e comprenderà anche un giovane da girare ai rossoblù, il nome giusto sembra quello di Manolo Portanova, centrocampista dell'U23 juventina. lapresse

L'impianto dell'affare è definito, gli ultimi dettagli dovrebbero essere sistemati già lunedì quando è previsto un incontro tra le due società. Rovella dapprima rinnoverà con il Genoa il contratto in scadenza a giugno 2021, poi firmerà l'accordo con la Juve che dovrebbe lasciarlo in prestito 18 mesi in Liguria per abbracciarlo concretamente a giugno 2022. Diciamo "dovrebbe" perché c'è ancora l'ipotesi che il prestito duri soli sei mesi e il giocatore approdi alla corte di Pirlo nella prossima estate.

Infine andrà trovata la contropartita da girare a Preziosi: i rossoblù avevano chiesto Frabotta, la Juve propende per Portanova. Un passaggio della trattativa che comunque non pregiudicherà la buona riuscita dell'affare.

Per i bianconeri un altro profilo giovane - Rovella è classe 2001 - dopo che nelle ultime sessioni di mercato avevano già puntato su Romero (ora all'Atalanta), Kulusevski, Demiral, De Ligt, Luca Pellegrini, McKennie e Chiesa.