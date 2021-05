Juventus, vertice di mercato Nedved-Raiola: sul piatto Donnarumma e Pogba

VERTICE DI MERCATO

Incontro a Montecarlo dove nel 2019 è partita l’operazione De Ligt, si è parlato anche di Bernardeschi, Romagnoli, Malen, De Paul e Kean

Nedved nel Principato, come nel 2019. Il mercato della nuova Juventus di Allegri comincia proprio da Montecarlo, dove due anni fa iniziò la volata che portò a Torino De Ligt e dove ha la propria base Mino Raiola, potentissimo agente che stando a quanto riporta Tuttosport il vicepresidente della Juve avrebbe incontrato nella giornata di sabato. Un incontro tra due vecchi amici, l’italo-olandese era il procuratore di Nedved, e un precedente che fa ben sperare i tifosi bianconeri perché sono tanti i discorsi aperti tra Raiola e la Juventus: da Donnarumma a Pogba passando per De Paul e Kean. Getty Images

Nedved avrebbe incontrato Raiola per fare il punto della situazione con l’agente in vista del vertice di metà settimana con il nuovo dg bianconero Federico Cherubini e con il tecnico Allegri. Argomenti principali come si diceva Gigio Donnarumma, che è svincolato dal Milan e secondo il Corriere dello Sport per vestire la maglia della Juve sarebbe addirittura pronto ad abbassarsi lo stipendio, e Paul Pogba, che potrebbe fare ritorno a Torino se CR7 volesse tornare al Manchester United. Nomi che fanno sognare i tifosi bianconeri per costruire una squadra pronta all’assalto del campionato e della Champions, ma si sarebbe parlato anche di altri giocatori della scuderia Raiola: da Donyell Malen (Psv) a Moise Kean (Everton) fino a Rodrigo De Paul (nel mirino anche del Milan) e al possibile scambio coi rossoneri Bernardeschi-Romagnoli.

Le grandi manovre per la Juventus del futuro, di cui Allegri vorrebbe che facesse parte anche Paulo Dybala per il cui rinnovo sarebbe in programma un incontro con il suo entourage la settimana prossima, sono già cominciate. E il fatto che siano iniziate a Montecarlo fa sorridere i tifosi bianconeri.

