Milan, Calhanoglu sempre più distante: tutto su De Paul

MERCATO ROSSONERO

I rossoneri non hanno ancora avuto segnali d'apertura da parte del turco per il rinnovo e preparano l'assalto all'argentino, che però costa 40 milioni

Hakan Calhanoglu è sempre più distante dal Milan e il club rossonero comincia a guardare oltre. Il contratto del turco scade tra un mese esatto e nonostante l'offerta di rinnovo sia arrivata da tempo, il suo entourage non ha ancora dato segnali d'apertura. Il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di aspettare ancora a lungo e proprio per questo Maldini e Massara si stanno muovendo per sostituirlo: il nome più ambito è quello di Rodrigo De Paul, destinato a lasciare l'Udinese in questa finestra di mercato. Getty Images

Per l'argentino l'interesse più concreto, al momento, è quello dell'Atletico Madrid, con cui la famiglia Pozzo ha già imbastito una trattativa. Il Milan, tuttavia, ha la possibilità di sedersi al tavolo con alcune carte importanti da giocare. L'Udinese chiede non meno di 40 milioni di euro, ma è pronta ad aprire all'inserimento di alcune contropartite per abbassare la cifra cash e i rossoneri hanno in rosa diverse opzioni interessanti per i friulani: Jens Petter Hauge (particolarmente gradito) è una di queste, ma anche altri giovani da lanciare in Serie A che troverebbero più facilmente spazio in maglia bianconera. In Italia De Paul lascia trattare lo storico agente Jimenez, sul mercato estero invece ha la delega Mino Raiola che nelle scorse ore ha parlato proprio con i Colchoneros.

Insomma, le grandi manovre sono iniziate. Nel frattempo resta il punto interrogativo sul futuro di Calhanoglu: a meno di una svolta improvvisa saluterà Milano dopo quattro stagioni, con la Juventus che resta l'opzione più concreta. L'interesse dei bianconeri c'è da tempo, ma il cambio di guida tecnica e l'addio di Paratici hanno messo in stand-by la situazione. Se Allegri dovesse dare il suo benestare l'assalto potrebbe ufficialmente partire, anche se molto dipenderà dalle sorti degli altri centrocampisti e dalle valutazioni che il tecnico livornese farà sui vari Ramsey, McKennie, Arthur, Rabiot e Bentancur.